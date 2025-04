Le prime immagini di Mario Kart World sono ricchissime di azione

Le immagini

Le immagini mostrano diversi momenti del gameplay, a partire dai piloti inclusi, che saranno moltissimi da subito. Del resto, per la prima volta ci saranno gare da 24 partecipanti, quindi ci sarà bisogno di un ricco roster da cui scegliere il proprio pilota. Le immagini sono anche dedicate alle nuove modalità, come la gara libera che consente di andarse in giro per la mappa, così da visitarne gli angoli più oscuri e irraggiungibili. Da quello che possiamo vedere, Mario Kart World sarà un titolo graficamente più avanzato rispetto al predecessore, con veicoli e piloti più dettagliati, circuiti più ricchi e vari effetti che la prima Switch gestiva con grande difficoltà.

Per il resto vi ricordiamo che Mario Kart World uscirà il 5 giugno 2025, insieme a Nintendo Switch 2. Sarà disponibile anche in bundle con la console, per la gioia di quelli che vogliono lanciarsi a tutta velocità nella nuova generazione di Nintendo. A metà aprile ci sarà anche un Direct dedicato al gioco, in cui saranno svelati altri dettagli, che non sono potuti essere inclusi nella presentazione generale di Nintendo Switch 2.