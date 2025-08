Nintendo riconferma il periodo di uscita di Metroid Prime 4: Beyond mettendo a tacere i rumor su un rinvio

La conferma è arrivata tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di Nintendo, in cui si annuncia la partecipazione al Fan Expo Canada, in programma dal 21 al 24 agosto . In occasione dell'evento, i visitatori potranno provare diversi titoli per Nintendo Switch 1 e 2, tra cui proprio Metroid Prime 4: Beyond, la cui finestra di uscita è stata nuovamente confermata.

Alcune voci di corridoio circolate nel fine settimana hanno suggerito un possibile rinvio di Metroid Prime 4: Beyond . Ebbene, a quanto pare hanno avuto vita molto breve, dato che la grande N ha ribadito che il lancio del gioco è ancora fissato al 2025 e che presto darà anche modo ai fan di provarlo in prima persona.

Ora manca solo una data di uscita precisa

Per la precisione, il messaggio recita: Porta amici e familiari per provare giochi come Mario Kart World e il nuovissimo Donkey Kong Bananza. I partecipanti al Fan Expo potranno giocare in anteprima a titoli in uscita come Metroid Prime 4: Beyond (disponibile più avanti nel 2025). Gli ospiti potranno anche divertirsi con titoli partner di Nintendo come Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, e giochi in arrivo come Hades II, Borderlands 4 ed Elden Ring Tarnished Edition."

L'annuncio arriva in un momento di incertezza tra i fan, alimentata dal fatto che Nintendo non ha condiviso nuovi dettagli o filmati del gioco da tempo. A complicare la situazione, il noto leaker KiwiTalkz ha recentemente affermato che Metroid Prime 4 fosse inizialmente previsto in concomitanza con il lancio di Switch 2, ma che sia stato posticipato a causa di problemi dell'ultimo minuto. Secondo lui, il gioco potrebbe uscire a novembre 2025 oppure slittare al 2026.

Con la conferma ufficiale della finestra di lancio e la possibilità di provarlo al Fan Expo, le preoccupazioni sembrano finalmente dissipate. Ora manca solo una data di uscita precisa, che speriamo non tardi troppo ad arrivare.