Metroid Prime 4: Beyond è disponibile da ora, dice una pubblicità di Nintendo: peccato non sia vero

Metroid Prime 4: Beyond sarà disponibile nel corso del 2025, in una data ancora da annunciare, su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: i fan non vedono l'ora che arrivi tale momento e sperano che non manchi troppo. Per un istante, inoltre, i giocatori londinesi hanno pensato che l'attesa fosse finita poiché una pubblicità nelle metro della capitale inglese ha segnalato che il videogioco è " disponibile ora ".

Le immagini della pubblicità di Metroid Prime 4: Beyond

Nelle fotografie qui sotto possiamo vedere che il cartellone mostra un artwork di Metroid Prime 4: Beyond, con il logo della versione Nintendo Switch 2, con un piccolo elenco di funzionalità esclusive per tale versione del videogioco. Vediamo anche il PEGI e altri loghi, ma l'elemento che salta all'occhio più di tutti è quel "OUT NOW", ovvero disponibile da ora.

Una possibilità è che Nintendo abbia inviato l'immagine sbagliata per la pubblicità o che l'inserimento di questo poster fosse previsto per molto più avanti e che l'agenzia pubblicitaria abbia sbagliato a inserirlo insieme alle altre. In ogni caso, sappiamo per certo che Nintendo non ha ancora svelato una data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond e che non si tratta di un vero annuncio, per quanto questo dispiaccia ai fan.

Probabilmente a breve il tutto sarà corretto. Nel frattempo potete vedere Metroid Prime 4: Beyond a confronto su Nintendo Switch e Switch 2, ecco le differenze.