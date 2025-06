OnePlus potrebbe lanciare un tablet dedicato al gaming: ecco cosa sappiamo

Secondo alcune indiscrezioni, OnePlus potrebbe lanciare un tablet interamente dedicato al gaming. Vediamo le prime informazioni in merito.

Secondo alcune voci, quindi si tratta di informazioni non ufficiali, OnePlus starebbe per lanciare un tablet pensato per il gaming. A riportarlo è il leaker Smart Pikachu sul profilo Weibo, quindi si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, ma vediamo i primi dettagli in merito.

Il tablet pensato per il gaming Stando alle prime informazioni, il tablet potrebbe essere annunciato a breve. Si parla di un display da 8 pollici, con frequenza di aggiornamento a 165 Hz e risoluzione 3K. Il leaker ha parlato inoltre di un design "geek e semplice", ma per ora non possiamo fare altro che restare in attesa di dettagli più concreti. Tablet OnePlus Lo stesso discorso vale per il comparto tecnico: si potrebbe ipotizzare uno Snapdragon 8 Elite di Qualcomm o il Dimensity 9400+ di MediaTek. Per quanto concerne il prezzo, considerando prodotti come Redmagic Gaming Tablet 3 Pro e Redmi K Pad, questo nuovo prodotto potrebbe costare all'incirca 500 €.