Addio Alert Slider: l’IA sbarca su OnePlus con un nuovo tasto smart

L'Alert Slider verrà sostituito da un nuovo tasto smart. Scopriamo tutti i dettagli su Plus Key, in arrivo sui futuri smartphone targati OnePlus.

I futuri smartphone di OnePlus si preparano ad accogliere una nuova funzionalità dedicata all'intelligenza artificiale, segnando quindi la fine dell'Alert Slider. Si parlava già di un'evoluzione nel mese di marzo, difatti il CEO Pete Lau ha parlato di modifiche volte a sfruttare meglio lo spazio dei dispositivi, potendo allo stesso tempo apportare miglioramenti strutturali, godere di prestazioni di alto livello ed esplorare nuovi layout. "Questo nuovo tasto è pronto per il futuro ed è incredibilmente intuitivo", ha detto Lau due mesi fa. Ebbene, finalmente conosciamo maggiori dettagli sul protagonista di questa mini rivoluzione: il Plus Key. Scopriamo tutte le informazioni in merito.

Il nuovo tasto Plus Key sostituirà l'Alert Slider: ecco come funzionerà Come già anticipato, l'Alert Slider verrà sostituito da un nuovo tasto, chiamato Plus Key. Questa nuova funzionalità debutterà su OnePlus 13s, ma sarà ovviamente disponibile anche sugli smartphone futuri. Come funzionerà esattamente? Questa feature sarà interamente personalizzabile e si baserà anche (e soprattutto) sull'intelligenza artificiale, AI Plus Mind. L'utente avrà accesso a una serie di attività a portata di click: potrà infatti registrare l'audio, attivare la fotocamera, archiviare informazioni grazie alla memorizzazione intelligente, nonché avviare traduzioni. L'interfaccia di Mind Space per dispositivi OnePlus Con l'IA è infatti possibile salvare le informazioni essenziali, tra cui immagini e testi, il tutto con un semplicissimo swipe verso l'alto (o premendo direttamente il tasto dedicato). Nei seguenti screenshot vi mostriamo il funzionamento di Mind Space, uno spazio dedicato all'archiviazione delle informazioni. Per accedere a questa funzionalità è necessario chiaramente aggiornare il software, ma vi ricordiamo che sarà disponibile dalla serie OnePlus 13.