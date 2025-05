Gen V: Stagione 2 si avvicina e un poster ufficiale svela dettagli tratti da The Boys: novità in arrivo

Il poster, visibile qui sotto, mostra peraltro alcuni collegamenti con la serie The Boys , di cui si pone in diretta connessione: la Stagione 2 di Gen V si posiziona infatti in continuità con la conclusione di The Boys: Stagione 4, con il nuovo ordine mondiale impartito dalla Vought e da Patriota che incombe come una minaccia globale anche sui protagonisti dello spin-off.

C'è un nuovo poster ufficiale per Gen V: Stagione 2 che rende in qualche modo più concreto il prossimo arrivo della serie TV che non ha ancora una data di uscita, ma con alcune novità che potrebbero emergere proprio questo fine settimana grazie a un evento speciale di cui sarà protagonista.

Il prosieguo dopo il finale di The Boys: Stagione 4

La presenza di questi "supes" nel poster lascia pensare che tali personaggi potrebbero comparire nel corso di Gen V: Stagione 2, considerando che le comparse incrociate sono già avvenute tra le due serie TV: abbiamo infatti visto Homelander arrivare a sconvolgere il finale della prima stagione di Gen V, e Cate (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann) comparire in The Boys: Stagione 4 come i presunti eroi della Godolkin.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si prospetta insomma un gran caos, considerando che ora i giovani protagonisti della serie spin-off sono considerati praticamente dei fuorilegge e dovranno probabilmente vedersela da minacce costanti, mentre l'altra linea di collegamento è rappresentata da Billy Butcher (Karl Urban) e il recupero del virus anti-supe elaborato nel laboratorio segreto sotto la scuola.

The Boys: Stagione 5 si avvicina, con un aggiornamento promettente sulla produzione dall'autore[/ARTICLE]Qualcosa di molto interessante su Gen V: Stagione 2 potrebbe spuntare fuori questo fine settimana. Come riferito nel messaggio su X che presenta il poster, i protagonisti della serie saranno al CCXP in Messico questo sabato 31 maggio, e in tale occasione potrebbero emergere novità importanti.

Attendiamo dunque cosa potrà emergere dal "Syllabus" previsto per sabato, considerando che "il secondo anno" di Gen V è in arrivo, come si legge nel post in questione.