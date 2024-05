Gen V, lo spin-off di The Boys non sostituirà Chance Perdomo dopo la sua morte

A marzo l'attore Chance Perdomo è morto in un incidente motociclistico e ora i produttori di Gen V - lo spin-off di The Boys - hanno confermato che il suo personaggio, Andre Anderson, non sarà interpretato da un altro attore.

"Non faremo un recasting del ruolo, perché nessuno può sostituire Chance", spiega il comunicato. "Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per ridefinire le trame della seconda stagione, in vista dell'inizio della produzione a maggio".

Alla fine della prima stagione, l'Andre Anderson di Perdomo, un supereroe con poteri di manipolazione magnetica, appare in custodia della Vought insieme diversi altri studenti.

I produttori di Gen V hanno promesso di "onorare Chance e la sua eredità in questa stagione".