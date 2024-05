Sonic Rumble potrebbe essere un nuovo gioco di Sega in stile Fall Guys, da annunciare presto

Secondo un noto leaker, un prossimo gioco di Sega sulla sua celebre icona dovrebbe essere Sonic Rumble, una sorta di spin-off sullo stile di Fall Guys, ma verosimilmente incentrato sui personaggi e il mondo di Sonic, che potrebbe essere annunciato a breve.

A riferirlo è Midori, diventata una sorta di celebrità per quanto riguarda i leak, specialmente a tema Sega e Atlus, con le quali ha dimostrato una certa dimestichezza in passato, riportando informazioni che si sono poi rivelate spesso corrette, dunque prendiamo in considerazione anche questa.



Come al solito, si tratta di brevi post su X che descrivono a grandi linee il possibile progetto: Sonic Rumble sarebbe dunque un gioco d'azione probabilmente multiplayer, che dovrebbe essere annunciato presto e destinato forse alle piattaforme mobile.