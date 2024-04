Sonic Frontiers 2 potrebbe essere in sviluppo, secondo alcuni leaker considerati piuttosto affidabili, nella fattispecie DanielRPK e Midori, entrambi sicuri che un seguito del gioco in questione sia in sviluppo presso Sega.

Il primo rumor è emerso da parte di DanielRPK attraverso il suo Patreon, e il fatto stesso che esista una forma di finanziamento per il personaggio in questione dovrebbe pendere in favore di una certa affidabilità, anche se la questione ovviamente non è certa.

A corroborare la cosa è però giunta anche Midori, da molti considerata una leaker molto affidabile per quanto riguarda soprattutto le questioni relative a Sega e Atlus, cosa che potrebbe dare ulteriore sostanza all'informazione.