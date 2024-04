PlayStation Plus, ecco quando verranno annunciati i giochi PS4 e PS5 di maggio

Quando verranno annunciati i giochi PS4 e PS5 destinati a entrare nel catalogo di PlayStation Plus nel mese di maggio? Stavolta bisognerà attendere qualche giorno in più del solito, perché i titoli verranno rivelati il 1 maggio e saranno disponibili dal 7 maggio.

La regola osservata finora da Sony è quella di annunciare i giochi del PS Plus il mercoledì che precede il primo martedì del mese, e il caso vuole che maggio 2024 cominci appunto con un mercoledì, da qui la maggiore attesa rispetto al solito.

Naturalmente non ci sono ancora dettagli in merito a quali giochi troveranno posto in questo aggiornamento, ma magari nei prossimi giorni potrebbero spuntare delle indiscrezioni e non mancheremo di riportarle.