PlayStation Plus, aprile: Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer

PlayStation Plus si aggiorna ad aprile con l'arrivo di tre nuovi giochi per PS4 e PS5: si tratta di Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer.

Il catalogo di PlayStation Plus vede l'arrivo ad aprile di tre nuovi giochi per PS4 e PS5 di indubbio spessore: stiamo parlando di Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer, dunque anche stavolta esperienze molto diverse ma accomunate da una grande solidità di fondo. Ebbene, come hanno reagito i lettori di Multiplayer.it di fronte a questa selezione di titoli? Bene, ma non benissimo: stando al nostro immancabile sondaggio, i giochi di aprile sono piaciuti molto solo al 18% degli utenti e abbastanza al 23%, mentre le percentuali relative alle voci "poco" e "per nulla" sono pari rispettivamente al 18% e al 41%.

Immortals of Aveum Jak, il protagonista di Immortals of Aveum Titolo d'esordio di Ascendant Studios, il team di sviluppo fondato dal creative director dell'originale Dead Space e di alcuni episodi di Call of Duty, Immortals of Aveum è uno "sparatutto magico" ambientato in un regno devastato da un conflitto che si protrae da secoli: la Sempiguerra. Le due fazioni in lotta si affrontano usando potenti incantesimi che hanno però causato nel tempo uno squarcio destinato a distruggere il mondo. Il protagonista dell'avventura, Jak, è un giovane orfano che vive di furtarelli ed espedienti nei bassifondi della città di Lucium insieme a un gruppo di amici, ma un giorno la sua vita viene stravolta dal sanguinoso attacco delle truppe di Rasharn. Messo alle strette, il ragazzo scopre di possedere capacità magiche fuori dal comune, dunque decide di arruolarsi per diventare un Magus combattente e vendicarsi. Comincia in questo modo la coinvolgente campagna che abbiamo descritto nella recensione di Immortals of Aveum, fatta di scontri spettacolari e personaggi affascinanti, potenziamenti per le abilità di Jak e un impianto che fa spesso il verso agli arena shooter, mettendo in campo un furioso run & gun quando gli avversari si rivelano più coriacei e pericolosi del previsto. Il gioco diventa forse fin troppo difficile nelle fasi conclusive, ma ciò dovrebbe rappresentare un extra per chi è alla ricerca di un'esperienza hardcore, che include spettacolari combattimenti coi boss, una grafica estremamente sofisticata grazie all'Unreal Engine 5 (che potrà peraltro contare a breve sul supporto alla Frame Generation di FSR 3) e una trama avvincente, molto ben doppiata in italiano.

Minecraft Legends Minecraft Legends unisce le meccaniche di world building alla strategia in tempo reale A riconferma di quanto sia sempre più importante l'approccio multipiattaforma per Microsoft, Minecraft Legends fa il proprio debutto nel catalogo di PlayStation Plus ad aprile, portandosi dietro il divertente gameplay strategico in tempo reale di questa nuova esperienza ambientata nell'universo in stile voxel creato da Mohjang. Al comando di un eroe determinato a salvare il Sopramondo, da soli o in cooperativa con gli amici, dovremo affrontare le malvagie creature provenienti dal Nether all'interno di battaglie coinvolgenti e spettacolari, dando fondo alle tante possibilità tattiche di un impianto che si mantiene semplice e immediato: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Minecraft Legends.

Skul: The Hero Slayer Gli scenari in pixel art di Skul: The Hero Slayer Skul: The Hero Slayer è un action in stile roguelike in cui ci troveremo a controllare appunto Skul, un teschio senza corpo dotato della capacità di possedere i cadaveri dei nemici uccisi e ottenere in questo modo le loro stesse abilità, sfruttandole per farsi largo attraverso livelli pieni di insidie e avversari sempre più forti, nell'ambito di una progressione impegnativa, ma appagante. Una formula che vanta evidenti similitudini con Dead Cells, sebbene il titolo di SouthPAW Games riesca a distinguersi grazie a un approccio differente alle classi che incide fortemente sull'esperienza, aggiungendo numerose sfaccettature e varietà alle meccaniche di combattimento, nonché a una diversa gestione degli scenari e dei loro elementi casuali: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Skul: The Hero Slayer.