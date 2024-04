Hyper Light Breaker, abbiamo provato in anteprima il gioco d'azione di Heart Machine

Giocando ad Hyper Light Breaker al "The Mix", uno dei più grandi eventi che ruotano attorno alla GDC e presso cui è possibile provare tantissimi nuovi giochi in anteprima, ci viene in mente che non si poteva immaginare un seguito così diverso per quell'Hyper Light Drifter che solo qualche anno fa aveva scosso l'universo indie. Laddove Drifter era un action 2D minimalista, caratterizzato da un mondo di gioco molto affascinante, dall'approccio unico e dalla curva di difficoltà dura come il ferro, Breaker (nomen omen) spezza con il passato, proponendo un action 3D, molto più massimalista nell'approccio. Il tutto senza abbandonare i colori sgargianti che avevano caratterizzato il suo predecessore pur optando per una palette cromatica radicalmente diversa.

La demo ci posiziona immediatamente in una sorta di piccolo villaggio cyberpunk, l'hub di gioco, in cui il giocatore può acquisire oggetti, scegliere l'equipaggiamento e parlare con vari personaggi. Data la natura limitata della demo, tuttavia, gran parte delle funzionalità erano bloccate quindi ci siamo diretti verso la stazione di partenza per la prima (e unica) missione a nostra disposizione. E con grande sorpresa scopriamo che Hyper Light Breaker prevede il multiplayer cooperativo fino a tre giocatori, con vari personaggi a nostra disposizione!

Ce lo conferma uno degli sviluppatori lì presenti, ma la schermata di partenza per la "zona di guerra" non lascia dubbi: c'è spazio per altri due giocatori, oltre a noi, nell'Overgrowth, il mondo di Hyper Light Breaker. Effettuati i preparativi pre-partenza, purtroppo limitati data la natura della demo, sbarchiamo in un livello iniziale pre-generato. Il gioco completo prevederà stage generati proceduralmente, data la sua natura di roguelite, ma nella versione che abbiamo provato gli sviluppatori hanno reso disponibile solo questo livello.