Hyper Light Breaker accusato di essere woke per una collaborazione mai concretizzatasi con Sweet Baby Inc

Hyper Light Breaker non si è salvato dall'accusa di essere un gioco "woke", pur non avendo contenuti riconducibili ai temi del progressismo americano. Il motivo in questo caso, è la presunta collaborazione con Sweet Baby Inc, compagnia di consulenza che si occupa di aspetti legati all'inclusività nei videogiochi, che vanta nel suo portfolio titoli quali God of War, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2. Parliamo di "presunta", perché in realtà non c'è stata alcuna collaborazione.

Ossia, inizialmente lo studio di sviluppo Heart Machine aveva ingaggiato Sweet Baby Inc per Hyper Light Breaker, ma il lavoro svolto non gli era piaciuto, quindi aveva messo fine all'accordo (ormai circa due anni fa) e gettato via tutto il materiale prodotto, per curare il lato narrativo internamente, come svelato dagli sviluppatori stessi. Peccato che molti hanno ignorato la spiegazione e hanno iniziato a riempire il forum ufficiale su Steam di post in cui denunciano la natura woke del gioco, facendo trasparire l'odio anche nelle recensioni.