Infinity Nikki annuncia la versione 1.2 “Firework Season” con data di uscita, nuovi contenuti e vestiti

Il lancio tra l'altro è piuttosto vicino, con la data di uscita dell'aggiornamento fissata a venerdì 24 gennaio su tutte le piattaforme. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e dei video che presentano i nuovi abiti per Nikki, che potrete visualizzare nei lettori sottostanti.

Infold Games e gli sviluppatori di Papergame hanno annunciato il prossimo grosso aggiornamento di Infinity Nikki . Parliamo nello specifico della versione 1.2 , intitolata "Firework Season", che porterà con sé nuovi contenuti della storia, sfide platform e ovviamente nuovi costumi da far indossare alla protagonista.

Le novità in arrivo per Infinity Nikki

Con il lancio della versione 1.2 di Infinity Nikki i giocatori potranno salpare alla scoperta delle Firework Isles, delle incantevoli isole che fanno da sfondo alla leggenda del folletto dei fuochi d'artificio e dove igiocatori potranno affrontare delle nuove sfide inaspettate e una resa dei conti con un nuovo boss, il The Dark Bounquet.

Come accennato in precedenza, verranno aggiunti anche dei nuovi abiti, sia gratuiti che a pagamento, nuove attività secondarie e mini-giochi, nonché l'evento New Bloom Festival, una celebrazione festosa e ricca di musica.

La Firework Season partirà il 23 gennaio e si concluderà il 25 febbraio, quando presumibilmente verrà introdotto il prossimo aggiornamento maggiore di Infinity Nikki. I giocatori che prenderanno parte alla stagione potranno ottenere fino 20 pull gratuite e 3.500 diamanti. Inoltre, lo store Hearfelt Gift offrirà una selezione di nove abiliti gratuiti in tre differenti versioni.