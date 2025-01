Il cosplay di Fubuki da One-Punch Man firmato narga_lifestream è da 10 e lode

One-Punch Man negli anni si è creato una folta schiera di fan grazie al suo umorismo e un cast di personaggi molto ben caratterizzati nonostante la natura molto ironica dell'opera realizzata da ONE. In molti stanno aspettando la messa in onda della Stagione 3 dell'anime, confermata per quest'anno, e per ingannare l'attesa noi vi proponiamo il cosplay di Fubuki realizzato da narga_lifestream.

Fubuki è una dei tanti eroi in carriera che popolano il mondo di One-Punch Man. Nota anche come "Blizzard of Hell" si tratta dell'eroina più forte del rango B dell'Associazioni degli Eroi e potrebbe benissimo competere con quelli di classe superiore. La sua forza deriva dai suoi potenti poteri da esper, come telecinesi e telepatia, che sfrutta per controllare il vento per generare dei tornado e creare delle barriere psichiche. Nonostante non si direbbe all'apparenza, è la sorella minore di Tatsumaki, una degli eroi di rango S più alto e in generale tra i più forti del mondo.