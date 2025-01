Il cosplay di Nami da One Pieece di kaddicosplay ricorda una soleggiata giornata al mare

Entrata nella ciurma di Cappello di Paglia sin dai primi capitoli della serie, Nami si rivela da subito un elemento insostituibile grazie alle sue qualità di navigatrice. Pur non vantando grande forza fisica e abilità in battaglia, inoltre Nami se la cava anche nei combattimenti grazie alla sua grande astuzia e il suo bastone magico con il quale può controllare il clima e scagliare fulimini sui nemici.

Se si parla di manga e anime senza dubbio una delle opere più famose e conosciute in tutto il mondo è One Piece . Tra l'altro, anche grazie alla recente trasposizione live action di Netflix, la serie di Eichiro Oda ora è più popolare che mai. Di riflesso i personaggi della serie sono tra i più gettonati nel panorama dei cosplay, a questo proposito vi proponiamo oggi il cosplay di Nami firmato da kaddicosplay .

Un cosplay di Nami dal sapore estivo

Quello proposto da kaddicosplay è una rappresentazione molto classica di Nami caratterizzata dall'iconica accopiata bikini e jeans in questo caso davvero ben realizzata e impreziosita da un tramonto in spiaggia che dà a questo cosplay una marcia in più.

