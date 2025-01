Il cosplay di Seiko Ayase da DanDaDan di pugoffka_sama sembra uscito dall'anime

DanDaDan si è rivelato uno degli anime di maggiore successo dello scorso anno e in molti stanno aspettando con impazienza la messa in onda della Stagione 2, in programma per il mese di luglio. Per ingannare l'attesa ammiriamo questo cosplay di Seiko Ayase che porta la firma di pugoffka_sama.

Seiko è la nonna della protagonista del manga e anime di DanDaDan, Momo Ayase. Nonostante ciò ha un aspetto incredibilmente molto giovanile, che spesso la portano per essere scambiata per la madre o comunque per un parente molto più giovane. Seiko è una famosa medium spirituale e una combattente con doti eccezionali nella caccia agli spiriti.