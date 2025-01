WhatsApp semplifica le reazioni ai messaggi e introduce nuovi effetti visivi

WhatsApp sta implementando una serie di miglioramenti per rendere l'esperienza di messaggistica più intuitiva e divertente. Tra le novità in arrivo, una modalità semplificata per reagire ai messaggi, nuovi effetti visivi per foto e video, e funzionalità aggiuntive per gli sticker. Questi aggiornamenti mirano a migliorare la personalizzazione delle conversazioni e a competere con altre app di messaggistica come Discord e Messenger.