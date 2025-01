I voti di Famitsu di questa settimana premiano Dynasty Warriors: Origins e Donkey Kong Country Returns HD

Dynasty Warriors: Origins è il gioco che si è aggiudicato la valutazione migliore, un ottimo 38 / 40 composto da ben due 10 e altrettanti 9, segno che il nuovo capitolo della serie action in stile musou di Koei Tecmo ha convinto sotto quasi tutti i punti di vista la redazione della rivista giapponese. Il gioco ha ottenuto voti ottimi anche del resto della stampa internazionale e anche noi ne abbiamo parlato positivamente nella nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins .

Tempo di voti anche questa settimana per la rivista giapponese Famitsu , che nel numero 1882 ha pubblicato delle recensioni decisamente positive per Donkey Kong Country Returns HD, Dynasty Warriors: Origins e Blade Chimera .

Le altre recensioni di questa settimana di Famitsu

Proseguendo in ordine discendente, il promettente metroidvania Blade Chimera ha mantenuto le aspettative aggiudicandosi un 33/40. Infine, Donkey Kong Country Returns HD ha ricevuto un 32/40 formato da un poker di 8, in linea tra l'altro con la nostra recensione di questa remaster.

Donkey e Diddy Kong in Donkey Kong Country Returns HD

Per chi non sapesse come funziona il sistema di valutazione di Famitsu, le recensioni sono fatte da quattro persone, ognuna delle quali assegna un proprio voto da 1 a 10, con il punteggio finale che è dato dalla somma di tutti i voti.

Riepilogando, questi tutti i voti assegnati nell'ultimo numero della rivista giapponese: