ChatGPT si trasforma in assistente personale con la nuova funzione "Attività"

Attività, in sostanza, è un sistema di promemoria integrato in ChatGPT, con la capacità di generare testo ed eseguire compiti per conto dell'utente. Vediamo come funziona.

OpenAI continua ad aggiungere nuove funzionalità integrate in ChatGPT . L'ultima novità si chiama Attività (Tasks) e, sebbene al momento sia disponibile solo in versione beta per gli utenti ChatGPT Plus, Teams e Pro, promette di rivoluzionare l'interazione con l'intelligenza artificiale.

Attività di ChatGPT-4

Immaginate di dover ricordarvi di andare in palestra ogni giorno alle 06:00. Con Attività, basta chiedere a ChatGPT di impostare un promemoria e di aggiungere un messaggio motivazionale personalizzato. Per accedere alla funzione, bisogna selezionare "GPT-4 con attività pianificate" dalla lista dei modelli. A questo punto si aprirà una chat in cui impartire le istruzioni a ChatGPT. All'orario stabilito, l'utente riceverà una notifica con il messaggio motivazionale impostato in precedenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le notifiche di Attività possono essere inviate tramite browser, app macOS, app mobile e/o e-mail. Per gestire le impostazioni, basta cliccare sulla propria immagine del profilo e seguire il percorso Impostazioni > Notifiche > Attività. Sempre dal proprio profilo, è possibile accedere alla sezione "Attività" per visualizzare, modificare o cancellare le attività pianificate e concluse.

Nonostante le premesse interessanti, la funzione Attività presenta ancora alcune problematiche. Essendo in beta, la sua disponibilità è altalenante e le notifiche push sembrano non funzionare correttamente. Inoltre, si sono verificati ritardi nell'invio delle e-mail e problemi con la lingua delle notifiche, a volte inviate sia in inglese sia in italiano. Infine, sembra esserci un limite al numero di attività impostabili, anche se non è chiaro quale sia il limite effettivo.

Al di là delle attuali limitazioni, Attività rappresenta un importante passo avanti verso l'IA agente di OpenAI. Questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale mira a creare sistemi in grado di agire autonomamente per conto dell'utente, aprendo scenari finora inesplorati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anthropic ha già offerto un assaggio di IA agente con la funzione "Computer Use" di Claude, e lo stesso Sam Altman, CEO di OpenAI, ha predetto l'arrivo degli agenti IA nel corso del 2025. Attività, con la sua capacità di automatizzare compiti e generare testo, si inserisce in questo filone di innovazione, aprendo la strada a un futuro in cui l'IA diventerà un vero e proprio assistente personale.

Voi che cosa ne pensate? Trovate questa novità utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.