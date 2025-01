I team dei PlayStation Studios annunciano delle donazioni per aiutare le vittime degli incendi di Los Angeles

Alcuni dei team che fanno parte dei PlayStation Studios hanno annunciato che si uniranno a Sony e molte altre compagnie nell'aiutare la popolazione di Los Angeles a riprendersi dai tremendi incendi che stanno devastando la città in questi giorni.

Nella giornata di ieri Sony ha svelato di aver donato 5 milioni di dollari per sostenere le iniziative di soccorso. Ora anche alcuni degli studi di sviluppo della compagnia, tra cui Santa Monica (God of War), Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted) e Insomniac Games (Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank) hanno annunciato che faranno delle donazioni per sostenere la popolazione di Los Angeles.