Massiccio furto di dati per un broker di localizzazione: milioni di informazioni sensibili a rischio

Dati sensibili esposti

Baptiste Robert, CEO di Predicta Lab, ha analizzato un campione di dati pubblicato su un forum russo. Ha dichiarato che il set conteneva "decine di milioni di punti di localizzazione" provenienti da tutto il mondo, inclusi luoghi altamente sensibili come la Casa Bianca, il Cremlino, e il Vaticano. Il campione da solo includeva oltre 30 milioni di punti di localizzazione, aumentando la preoccupazione sull'ampiezza della violazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gravy Analytics ha rivelato che il 4 gennaio è stata rilevata un'intrusione nel proprio ambiente di cloud storage AWS. L'azienda sta indagando per determinare per quanto tempo gli hacker abbiano avuto accesso e se la violazione costituisca un rischio significativo per i dati personali. In una dichiarazione alla Norwegian Data Protection Authority, Gravy ha spiegato che i file sottratti potrebbero contenere dati personali, associati a utenti di servizi di terze parti che forniscono dati alla piattaforma.