Game Freak avrebbe subito un enorme leak, con dettagli sulla decima generazione di Pokémon e Nintendo Switch 2

Le informazioni emerse

Naturalmente non c'è niente di confermato, ma considerando che il furto è conclamato e che certo materiale può provenire soltanto da Game Freak (pensate al codice sorgente dei giochi), è abbastanza chiaro che parliamo di una fonte estremamente attendibile. Oltretutto pare che qualcuno, immaginiamo The Pokémon Company e / o Nintendo, stia lavorando alacremente per la rimozione delle informazioni da X e da altri social network, che se vogliamo è una conferma della loro bontà.

Detto questo, si è appreso che la generazione 10 di Pokémon, nome in codice GAIA, sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2. Non che fosse difficile capirlo, visto che attualmente non c'è niente di annunciato per Nintendo Switch. Nemmeno il fatto che sia in sviluppo dovrebbe essere un mistero, visto che parliamo di una serie capace di vendere più di 20 milioni di copie a ogni singola iterazione.

Altre informazioni riguardano l'esistenza di alcuni progetti collaterali, non ancora annunciati, come Synapsis, un MMO realizzato in collaborazione con ILCA e un gioco in stile Splatoon. Non è chiaro se si tratti di giochi legati alla serie Pokémon o meno. Si ipotizza di sì, ma non ci sono conferme in merito (che potrebbero arrivare con un'analisi più approfondita dei dati).

Di Nintendo Switch 2 è emerso quello che dovrebbe essere il nome di lavorazione: Ounce. Considerando che Nintendo stessa ha parlato apertamente della console, pur senza presentarla, e che ci sono state in passato fughe di notizie che hanno potenzialmente svelato l'hardware, possiamo prenderla come una mera curiosità.