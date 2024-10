Disponibile la demo di Windblown, il nuovo gioco dello studio di Dead Cells

La demo di Windblown è finalmente disponibile ! Parliamo del nuovo gioco dagli autori di Dead Cells, Motion Twin, che sarà lanciato in accesso anticipato il 24 ottobre. Chi l'ha provata è rimasto stupito della qualità del gioco, pur essendo di genere diverso dal precedente dello studio. Parliamo infatti di un action roguelike isometrico che pare avere molto da dire, grazie a un'azione velocissima e ai potenziamenti rapidi e soddisfacenti, oltre ad alcune novità da non sottovalutare.

Solo un assaggio

Nemmeno a dirlo si tratta soltanto di un assaggio del gioco, ma a quanto pare è uno di quelli che fa venire voglia di mangiare l'intera torta, per la gioia dei diabetologi.

La demo è naturalmente scaricabile da Steam, dove potete averla senza spendere un penny bucato. È stata lanciata in occasione del nuovo Next Fest, che inizierà domani 14 ottobre e che porterà su Steam migliaia di demo, live stream con gli sviluppatori e altro ancora.

La parte migliore sembrano essere gli Alterattack, ossia delle mosse speciali che si possono attivare tra le combo delle due armi normali. In questo modo si tende a usare maggiormente entrambe i e non ci si limita a una soltanto, come accadeva spesso in Dead Cells quando si aveva un'arma più forte dell'altra, o quando si privilegiava in certo stile di gioco. Inoltre i combattimenti pare che ne acquistino in dinamicità e profondità.

Da notare che ogni arma ha un suo alterattack, che bisogna capire come sfruttare al meglio e infilare nel flusso del combattimento.

Motion Twin specificato che i progressi fatti nella demo di Windblown saranno trasferiti nella versione lanciata in accesso anticipato, per la gioia di quelli che non amano sprecare ore di gioco inutilmente.