Valve non sta regalando la serie Portal su Steam, ma quasi, visto il prezzo attuale

Per chiarire: quella della moneta da due euro non era una battuta, perché costano 0,97 euro ciascuno (lo sconto è di ben il 90%) . Quindi, prendendoli entrambi spenderete soltanto 1,94 euro. Sì, pagando con la suddetta moneta, Valve vi darà pure il resto, sempre virtualmente parlando.

Se virtualmente parlando avete una moneta da due euro che vi è avanzata, sappiate che potete usarla per portarvi a casa due capolavori assoluti di Valve e della storia dei videogiochi in generale. Stiamo parlando dei Portal, che attualmente sono in fortissimo sconto su Steam .

Che ci fate ancora qui?

Non è ben chiaro cosa ci facciate ancora qua, a parte se siete il crawler di Google, visto che l'offerta dura solo fino al 17 ottobre 2024. Nel malaugurato caso in cui non sappiate trovare la strada da soli, eccovi i link:

I Portal sono sostanzialmente dei geniali puzzle game in prima persona in cui si aprono dei portali per risolvere dei rompicapi basati sulla fisica, trasportando se stessi o altri oggetti da una parte all'altra delle mappe.

Nel primo siamo dentro ai laboratori della Aperture Science e dobbiamo sfuggire alle mire di GLaDOS, un'intelligenza artificiale simpatica quanto crudele. Nel secondo siamo ancora dalle parti dell'Aperture Science, ma in un contesto molto differente, con sempre GLaDOS che vuole farci in qualche modo la pelle.

Considerate che stiamo parlando di due titoli molto vecchi, quindi è probabile che riusciate a giocarci anche usando un tostapane smart. Del resto Portal 2, il più pesante della serie, richiede solo una GPU con 128MB di VRAM e si accontenta di un Dual Core 2.0 o di un o AMD64X2. Potete giocare a entrambi anche su Steam Deck, nel caso lo abbiate.