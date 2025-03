Torna Portal con la voce originale di Glados in un flipper, che costerà 12.500 dollari

Quanto sarebbe bello avere un Portal completamente nuovo fatto da Valve? Purtroppo non è oggi il giorno in cui saremo esauditi, perché è quello dell'annuncio del flipper ufficiale della serie, con tanto di doppiaggio della voce originale di Glados , la super intelligenza artificiale impazzita, protatonista assoluta della serie. Parliamo di un flipper fisico , non virtuale, dal prezzo non indifferente di 12.500 dollari (tra i 3.900 e i 5.500 dollari solo per il software).

Costa un po'

Questo non è certo il primo spin-off di Portal (come dimenticarsi dell'ottimo Bridge Constructor Portal?), ma è sicuramente il più costoso.

Come probabilmente potete intuire dal prezzo, il flipper è destinato a sale giochi, bar e persone ricche, non al giocatore medio. Anche perché richiede un certo spazio libero per essere installato. Viene fornito con un tabellone digitale sotto la pallina e molti minigiochi da completare, come attraversare ponti di luce e colpire torrette. A produrlo è stata la compagnia Multimorphic, famosa nel settore dei flipper, che lo ha curato fin nel più piccolo dei dettagli, come visibile dalla pagina ufficiale. Chiaramente potrete averlo con o senza gettoniera, anche se mettercene una farà sicuramente più scena e costringerà i vostri amici a pagare per giocare.