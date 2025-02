Sbrigatevi, perché potete acquistare uno dei capolavori della storia dei videogiochi per meno di un euro

Portal 2 può essere acquistato per 0,97 euro su Steam , c'è da aggiungere altro? Il capolavoro di Valve è in forte sconto (-90%) per il Festival dei giochi co-op Locali di Steam, che durerà fino al 17 febbraio. In realtà non è il prezzo più basso avuto dal gioco nel corso degli anni, visto che in un'occasione arrivò a costare anche 0,81 euro (nel 2019), ma è comunque un potenziale affare per chi non lo possiede ancora e vorrebbe giocarci, visto che costa meno di un caffé.

Un classico

Il gioco in sé è un puzzle game in prima persona incentrato sull'uso della Portal Gun, un'arma che consente di creare dei portali che uniscono due punti diversi dello spazio. Portal 2 non solo elabora con successo quanto già fatto dall'eccellente primo episodio, ma lo migliora da ogni punto di vista, risultando un'esperienza notevole ancora oggi. Non per niente molti lo considerano uno dei giochi migliori che siano mai stati realizzati. Come dimenticarsi di GLaDOS, la cinica intelligenza artificiale impazzita che tenta di eliminarci in ogni possibile modo? Detto questo, il gioco offre una ricca campagna per giocatore singolo, ma è anche giocabile in cooperativa in mappe opportunamente studiate per sfruttare questa modalità. Se volete potete anche arricchire l'esperienza installando le numerose mod create dalla comunità, oppure giocare delle total conversion eccellenti come Portal: Revolution, che sono anche completamente gratuite. Insomma, correte su Steam a prenderlo, se non lo avete già.