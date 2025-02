Steve Jobs avrebbe consigliato a Bill Gates di drogarsi per migliorare i prodotti di Microsoft

Bill Gates, uno dei fondatori di Microsoft, nonché volto storico della compagnia, ha raccontato in un'intervista con The Independent di come Steve Jobs gli abbia consigliato di assumere LSD per migliorare l'appeal dei prodotti di Microsoft, rendendoli così più vicini a quelli di Apple. Il miliardario ha raccontato lo strano consiglio del collega defunto parlando della sua difficoltà a godersi il successo, almeno fino alla fine degli anni 90. Il motivo è che pensava di essere sempre a un passo dal finire sul lastrico.