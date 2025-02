Assassin's Creed Shadows sarà giocabile anche usando soltanto uno dei protagonisti

"Gioco in modo piuttosto equilibrato: gioco con uno per tre, quattro, cinque ore, poi cambio e gioco con l'altro per due o tre ore," ha detto Dumont. "Di solito gioco in modalità furtiva e poi penso: 'Va bene, ora distruggiamo qualche campo e facciamo un po' di caos.' E continuo a cambiare in questo modo."

Due eroi diversi

Dal punto di vista dei contenuti, Dumont ha dichiarato che ogni eroe ha scene introduttive e missioni specifiche, ma ha anche consigliato di giocare usando il personaggio che diverte di più.

"Non credo che si perdano troppi contenuti," ha detto. "Penso che sia più una questione di preferenze, per vedere come il gioco si adatta al personaggio scelto. Ognuno ha la propria introduzione e una propria linea narrativa. Ad esempio, una missione personale di Naoe non può essere giocata da Yasuke, e viceversa. Ma il cuore del gioco permette di scegliere il personaggio per poi adattarsi."

Dumont ci ha tenuto più volte a ribadire che non si perderanno troppi contenuti, aggiungendo: "Non obblighiamo i giocatori a dividere il tempo tra i due personaggi. Se preferite uno dei due per qualsiasi motivo, potrete giocare una buona parte del gioco con quel personaggio. Ma se volete bilanciare l'esperienza, potrete farlo."

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà lanciato il 20 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.