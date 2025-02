L'autore di VVVVVV sta per lanciare Terry's Other Games, una raccolta antologica dei suoi titoli minori

Terry Cavanagh, game designer conosciuto per i geniali Dicey Dungeons, VVVVVV e Super Hexagon, sta per lanciare su Steam una raccolta dei suoi titoli minori, chiamata Terry's Other Games. Sarà disponibile a partire dal 13 febbraio ed è stata realizzata per rendere giocabili alcuni dei suoi vecchi lavori, che con il tempo erano diventati difficili da far girare sui moderni PC.

"Oggi come oggi, è complicato giocare a molti di questi giochi, anche quelli usciti pochi anni fa: i computer cambiano, e pian piano le cose smettono di funzionare." Ha spiegato Cavanagh nella descrizione della raccolta, in cui ha poi spiegato: "La creazione di questi altri giochi è sempre stata una parte molto importante del mio lavoro, e alcuni di loro sono tra i miei progetti preferiti in assoluto. Perciò, ho deciso di riunire alcuni dei giochi migliori in un'unica grande raccolta facile da giocare che ho chiamato "Terry's Other Games", cioè "Gli altri giochi di Terry". È una piccola finestra che si affaccia su ciò che ha significato per me creare videogiochi indie, dai miei inizi a dove sono ora."