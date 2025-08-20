Apple potrebbe già dire addio al pulsante Controllo fotocamera con iPhone 18, secondo un leak

Da anni circolano diverse indiscrezioni su un iPhone senza tasti fisici. Ebbene, l'introduzione del pulsante Controllo fotocamera è stata piuttosto breve. Questa novità è approdata su iPhone 16, ed è prevista anche su iPhone 17, ma potrebbe abbandonarci prima del previsto. Ovviamente, prima di procedere, vogliamo specificare che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.
Le indiscrezioni
Secondo quanto riportato da Android Headlines, un leaker avrebbe condiviso delle indiscrezioni su Weibo. Pare infatti che Apple abbia già informato i suoi fornitori che non continuerà a ordinare il pulsante fisico dedicato al controllo della fotocamera. Che si tratti di un disinteresse da parte degli utenti o di altre ambizioni in casa Cupertino, è ancora difficile trarre conclusioni. Rinunciare a questo componente permetterebbe sicuramente di risparmiare a livello economico, ma in ogni caso queste informazioni sono da prendere con le pinze.
Il leaker "OvO OvO OvO OvO" sostiene infatti che Apple dirà addio al pulsante Controllo fotocamera a partire dagli iPhone 18. Tuttavia la fonte non è estremamente affidabile: a volte le sue informazioni si sono rivelate veritiere, altre volte le sue previsioni sono state meno concrete.
Un controllo inutile?
Il pulsante è stato originariamente introdotto per fornire un modo avanzato di controllare la fotocamera. Alcuni utenti sono soddisfatti, mentre altri parlano di "un'aggiunta inutile" che non riesce a svolgere bene il suo lavoro. In ogni caso, si tratta di informazioni che verranno smentite o confermate nel futuro.
La linea di iPhone 17 manterrà questo pulsante e, a tal proposito, vi ricordiamo che i nuovi prodotti verranno ufficialmente annunciati tra poche settimane. Nel frattempo, spunta un leak con le dimensioni della nuova gamma di smartphone Apple. Altre indiscrezioni mostrano anche l'iPhone 17 Pro con scocca in alluminio.