Apple potrebbe già dire addio al pulsante Controllo fotocamera con iPhone 18, secondo un leak

Da anni circolano diverse indiscrezioni su un iPhone senza tasti fisici . Ebbene, l'introduzione del pulsante Controllo fotocamera è stata piuttosto breve. Questa novità è approdata su iPhone 16, ed è prevista anche su iPhone 17, ma potrebbe abbandonarci prima del previsto. Ovviamente, prima di procedere, vogliamo specificare che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Android Headlines, un leaker avrebbe condiviso delle indiscrezioni su Weibo. Pare infatti che Apple abbia già informato i suoi fornitori che non continuerà a ordinare il pulsante fisico dedicato al controllo della fotocamera. Che si tratti di un disinteresse da parte degli utenti o di altre ambizioni in casa Cupertino, è ancora difficile trarre conclusioni. Rinunciare a questo componente permetterebbe sicuramente di risparmiare a livello economico, ma in ogni caso queste informazioni sono da prendere con le pinze.

Il leaker "OvO OvO OvO OvO" sostiene infatti che Apple dirà addio al pulsante Controllo fotocamera a partire dagli iPhone 18. Tuttavia la fonte non è estremamente affidabile: a volte le sue informazioni si sono rivelate veritiere, altre volte le sue previsioni sono state meno concrete.