Serie iPhone 17: spunta il leak con le dimensioni della nuova gamma di smartphone Apple

L'iPhone 17 base manterrà il display compatto da 6,1" , mentre l' iPhone 17 Pro avrà una diagonale da 6,3" , la stessa introdotta lo scorso anno e ora condivisa anche dal modello standard. La vera novità è l'iPhone 17 Air, con uno schermo da 6,6" , leggermente più piccolo rispetto ai 6,7" dei modelli Plus precedenti, ma perfetto come compromesso tra il Pro e il Pro Max. Per chi cerca il massimo in termini di dimensioni, l'iPhone 17 Pro Max rimarrà il punto di riferimento con i suoi 6,9" , ereditando il formato del modello precedente.

Dal punto di vista tecnico, focus su iPhone 17 Air

Dal punto di vista tecnico, l'iPhone 17 Air dovrebbe adottare un pannello OLED a 120Hz, ma senza tecnologia LTPO e quindi senza Always-On Display. Sul fronte fotografico, avrà una singola fotocamera, a differenza della tripla presente sui modelli Pro, scelta che potrebbe influenzare le preferenze di molti utenti. Un altro possibile compromesso sarà l'autonomia, anche se si parla di un battery pack dedicato per compensare la batteria più piccola.

Inoltre, facendo un passo indietro e tornando a parlare di design, L'Air non si distinguerà solo per la diagonale, ma anche per lo spessore ridotto: Apple vuole introdurre un modello ultra sottile per testare soluzioni tecniche utili al futuro iPhone pieghevole, che secondo i rumor avrà un display interno da 7,58".