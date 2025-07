iPhone Fold avrà una batteria più ampia di Samsung Galaxy Z Fold7, secondo un rumor

Ricordiamo infatti che ad oggi, il peso e la particolare struttura degli smartphone pieghevoli non consentono batterie ad ampia capacità, al contrario dei modelli standard, ormai prossimi al limite degli 8000 mAh nel caso delle compagnie produttrici cinesi come Realme, OPPO o Huawei. Oltre a questo, anche MyDrivers confermerebbe il display OLED realizzato da Samsung , la cui produzione su larga scala potrebbe iniziare già dall'anno prossimo.

Quando uscirà iPhone Fold

Ad oggi non disponiamo ancora di una data d'uscita ufficiale per iPhone Fold, ma stando alle numerosi indiscrezioni che circolano in giro per la Rete, è presumibile attendersi un debutto nel corso del 2026. Discreto retrofront invece per quanto riguarda il suo possibile prezzo di lancio, che stando allo stesso portale MyDrivers sopracitato potrebbe aggirarsi indicativamente intorno ai 2000 dollari, dando così forza ai primi rumor in merito.

iPhone Fold (immagine indicativa)

Come sempre è bene specificare che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) da parte della compagnia di Cupertino. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Apple, certi del loro arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo. Nel frattempo, voi cosa ne pensate di questi primi rumor di iPhone Fold? Fatecelo sapere nei commenti!