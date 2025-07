Il display di iPhone Fold realizzato da Samsung potrebbe essere già in produzione, secondo un rumor

Da ormai mesi e mesi (se non anni, addirittura) si susseguono incessantemente rumor e indiscrezioni in merito ad iPhone Fold , il primo e inedito modello di smartphone pieghevole secondo la casa di Cupertino. In particolare, un rumor delle ultime ore trapelato in Rete suggerirebbe che la produzione del display di iPhone Fold sarebbe già stata avviata da Samsung : scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: il display è già in produzione?

Secondo un nuovo report, la divisione Samsung Display starebbe attualmente avviando i lavori per la produzione su larga scala dei display OLED per iPhone Fold, il primo modello di smartphone pieghevole di Apple. La stessa Apple avrebbe infatti stretto un accordo con Samsung della durata minima di due anni, per il rifornimento di display per iPhone Fold, contrariamente a quanto accaduto con altri modelli, per cui Apple si basava su molteplici fornitori: tale scelta sarebbe indubbiamente riconducibile alla lunga esperienza della compagnia sudcoreana per questa "nuova" tipologia di form factor.

Entrando nel merito e stando ad alcune fonti interne all'industry, Samsung Display avrebbe dedicato un'intera linea della sua produzione a Asan (nella Corea del Sud) per la realizzazione del display di iPhone Fold, che dovrebbe presentare una diagonale pari indicativamente a 7 pollici. Gli ultimi rumor suggerirebbero una produzione di iPhone Fold stimata compresa a cavallo tra i 6 e gli 8 milioni di unità, decisamente inferiore rispetto alle prime indiscrezioni che indicavano 15 milioni di unità.