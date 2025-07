Ghost of Yotei basterà da solo a salvare il 2025 dei first party PlayStation?

Ghost of Yotei è l'unica nuova esclusiva first party PlayStation in arrivo nel 2025. Sì, è vero, abbiamo appena assistito al lancio di Death Stranding 2: On the Beach, che tuttavia non è un gioco realizzato dai PlayStation Studios e probabilmente approderà in futuro anche su PC e Xbox.

Ne abbiamo già parlato diverse volte: rispetto al passato, l'output costituito appunto dai titoli first party è sostanzialmente diminuito e in futuro le cose non andranno meglio, stando alle ultime dichiarazioni della dirigenza, che hanno parlato di "almeno un grande gioco single player all'anno".

Fra i motivi dietro questa strategia, apparentemente inspiegabile (la vendita di giochi è da sempre un settore molto rilevante per gli incassi di Sony), c'è il ben noto focus sui live service che finora ha prodotto quasi esclusivamente disastri fra giochi cancellati, risorse dissipate e studi impegnati per anni su progetti che non hanno portato a nulla.

Sembrava che questo enorme spreco di talento e di tempo fosse la ragione dell'addio di Jim Ryan, ma se anche chi lo ha succeduto continua a proseguire su questa strada, allora magari abbiamo tutti capito male.