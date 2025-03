Quando esce Intergalactic: The Heretic Prophet? Pare ci vorrà ancora molto tempo

Intervenuto sul forum ResetEra, il collaboratore di Bloomberg ha infatti scritto che Intergalactic: The Heretic Prophet è stato presentato con ampio anticipo e che a suo avviso non uscirà l'anno prossimo , il che significa che la finestra di debutto sarà come minimo quella del 2027.

Quando esce Intergalactic: The Heretic Prophet? Naughty Dog non ha indicato un periodo di lancio per la sua nuova esclusiva PlayStation, ma Neil Druckmann ha ammesso che lo studio ha "ancora molta strada da fare" e anche il giornalista Jason Schreier è dello stesso avviso .

Varrà la pena di attendere?

Neil Druckmann ha spiegato che Intergalactic: The Heretic Prophet parlerà di fede, religione e solitudine, catapultandoci in un futuro alternativo che si è sviluppato duemila anni dopo i nostri anni '80.

Considerato lo straordinario talento dell'autore e la qualità dei lavori realizzati da Naughty Dog nel corso degli anni, immaginiamo che varrà la pena di attendere per poter mettere le mani sull'avventura della cacciatrice di taglie interpretata da Tati Gabrielle.

Certo, la lunga attesa andrà a incidere anche sulle possibilità di vedere prima o poi The Last of Us Parte 3, di cui lo stesso Druckmann si è detto poco convinto, anche se in precedente aveva parlato di una storia che aveva in mente per il nuovo capitolo della saga.