Intergalactic: The Heretic Prophet parla di fede, religione e solitudine: lo ha spiegato Neil Druckmann nell'ambito di un confronto con il regista di "28 Giorni Dopo", Alex Garland, rivelando così i primi dettagli sulla nuova esclusiva firmata Naughty Dog.

"Intergalactic: The Heretic Prophet non è ambientato sulla Terra: si svolge duemila anni nel futuro alternativo che si dirama dalla fine degli anni '80", ha detto Druckmann, per poi parlare dell'idea alla base di questo progetto e dei suoi legami con The Last of Us Parte 2: sono entrambi titoli provocatori, in qualche misura.

"Con The Last of Us Parte 2 abbiamo preso delle decisioni creative che hanno ricevuto molto odio. Alcuni l'hanno amato", ha spiegato Druckmann. "Così, una battuta ricorrente nello studio è diventata: 'facciamo qualcosa per cui nessuno si arrabbierà... facciamo un gioco sulla fede e la religione!'"