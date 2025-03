Un aggiornamento di Control Ultimate Edition aggiunge la missione con Hideo Kojima in precedenza esclusiva PS4

In precedenza questo contenuto era disponibile come bonus esclusivo della Digital Deluxe del gioco base pubblicata su PS4. Nello specifico, la missione si intitola " Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience " e si attiva raccogliendo uno dei collezionabili del Dr. Tokui nell'Extrasensory Lab nel settore Ricerca della Oldest House, la base del Federal Bureau of Control. Questo personaggio, per l'appunto, è doppiato da Hideo Kojima e ci svelerà dei retroscena su questa ambientazione tramite delle registrazioni.

Nonostante siano passati diversi anni dalla pubblicazione, oggi Remedy ha pubblicato un aggiornamento piuttosto corposo per Control Ultimate Edition per PC, che tra le altre cose ha reso disponibile una missione speciale che include il cameo di Hideo Kojima . L'update successivamente verrà pubblicato anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Le altre novità dell'aggiornamento

Non si tratta dell'unica novità. L'aggiornamento 1.30 rende disponibile per tutti i giocatori anche gli outfit "Astral Dive Suit", "Tactical Response Gear" e "Urban Response Gear" che in precedenza erano esclusivi con i preorder.

Più nello specifico per la versione PC è stato aggiunto il tanto richiesto supporto all'HDR, un nuovo preset per il ray tracing con più raggi per pixel e una maggiore stabilità, il supporto al formato ultrawide 48:9, un opzione per regolare il FOV della telecamera, la gamma colori è stata aggiornata da 8 a 10bit e risolti dei problemi relativi allo streaming delle texture e il ray tracing. Non è finita qui. Troviamo anche il supporto a DLSS 3.7, l'aggiunta del DLAA ed è stato risolto un problema della risoluzione di rendering delle ombre utilizzando questa tecnologia di upscaling.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note della patch 1.30 di Control Ultimate Edition disponibili sul sito di Remedy a questo indirizzo.