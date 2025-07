Intergalactic: The Heretic Prophet è un mix fra The Last of Us 2 e Dark Souls: lo riferisce un sedicente leaker che sostiene di aver lavorato al controllo qualità del nuovo titolo di Naughty Dog, e di aver dunque potuto provare le build approntate dallo scorso febbraio a maggio.

"Ho lavorato nel QA sulle build da febbraio a maggio", ha scritto la fonte del leak. "Non posso dire molto o sono fo**uto, ma ecco cosa ho visto: pensate a The Last of Us 2 che incontra Dark Souls. Non si tratta di un open world alla Ubisoft: è come un sandbox a strati, grandi aree caratterizzate da diverse zone esplorabili."

"L'esplorazione a livello planetario è un mix di planata, parkour e questi 'ancoraggi della fede' a cui puoi collegarti per sbloccare i checkpoint necessari per il viaggio rapido. Il combattimento è davvero solido, con un feedback soddisfacente e diverse combo concatenate grazie a salti e scatti inseriti negli attacchi."

"Puoi spezzare arti per limitare i nemici e usare strumenti speciali per infliggere status unici. È molto simile al God of War del 2018, ma con meno enfasi sulle combo che fanno rimbalzare gli avversari. Puoi usare armi, inclusa la pistola vista nel trailer, per colpire i punti deboli, alcuni dei quali diventano visibili solo mentre il nemico sta attaccando."