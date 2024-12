Intergalactic: The Heretic Prophet, scopriamo la nuova esclusiva PS5 di Naughty Dog

Naughty Dog ha finalmente levato il velo sul suo prossimo ambizioso progetto in esclusiva per PS5: analizziamo il trailer e tutti i dettagli noti finora su Intergalactic: The Heretic Prophet.

Che Naughty Dog fosse al lavoro su più progetti, inclusa una nuova IP di stampo sci-fi, era noto da tempo, ma nondimeno il trailer di presentazione di Intergalactic: The Heretic Prophet è stata forse la più grande e inaspettata sorpresa dei The Game Awards 2024. Il nuovo gioco dei "cagnacci" diretto da Neil Druckmann, sceneggiatore e creative director di Uncharted e The Last of Us, è attualmente in sviluppo in esclusiva per PS5, ma con una data di uscita ancora avvolta nel mistero e presumibilmente non vicinissima. A un primo sguardo il filmato ufficiale serve fondamentalmente per introdurre a grandi linee l'universo retro fantascientifico che fa da sfondo alle vicende e la cacciatrice di taglie Jordan A. Mun, interpretata e basata sulle fattezze dell'attrice Tati Gabrielle. Fortunatamente, le dichiarazioni successive all'annuncio da parte di Druckmann e alcuni dettagli nascosti tra le sequenze del trailer permettono di avere un quadro più dettagliato su storia, cast e ispirazioni del gioco. Facciamo il punto di tutte le informazioni più interessanti.

Il trailer, la caccia ai Five Aces e i dettagli sulla trama svelati da Naughty Dog Preso di per sé, il primo trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet ci dice ben poco: la protagonista Jordan riceve una videochiamata dalla sua procacciatrice di taglie AJ, che la informa sull'avvistamento del fuorilegge Colin Graves nell'orbita del pianeta Sempiria, una sorta di Triangolo delle Bermuda intergalattico, tagliato fuori da ogni sistema di comunicazione e da cui nessuno ha mai fatto ritorno negli ultimi 600 anni. Nonostante queste premesse e gli avvertimenti di AJ, con grande determinazione e un pizzico di spavalderia Jordan decide comunque di accettare l'incarico. Ma perché è disposta a rischiare così tanto? La risposta in realtà arriva in maniera indiretta dai primi secondi del trailer: tra ritagli di giornale, foto, documenti vari e una sorta di tabellone da detective che tappezzano gli interni della Porsche spaziale di Jordan è chiaro che la donna sia sulle tracce dei membri dei Five Aces, una banda di criminali diventata famoso nel sistema Bluestar. In particolare uno dei giornali inquadrati recita: "Per anni, questi famigerati criminali intergalattici sono stati inarrestabili. Poi, all'improvviso, la serie di crimini è terminata". Una foto di gruppo ne mostra i cinque componenti, tra cui figura anche la stessa Jordan (o una parente molto stretta). L'idea dunque è che la banda per qualche motivo si sia sciolta e che la protagonista non sia rimasta in rapporti amichevoli, tanto da essersi messa alla caccia dei suoi ex-compagni. A questo proposito, Colin Graves è proprio uno dei Five Aces, da qui spiegata la determinazione di Jordan a dargli la caccia, anche a costo di dover fare rotta per il misterioso e pericoloso pianeta di Sempiria. Jordan A. Mun, la protagonista di Intergalactic: The Heretic Prophet Ulteriori dettagli su trama e ambientazione, inoltre, sono arrivati dopo la pubblicazione del trailer. Dalle pagine del PlayStation Blog scopriamo che Jordan "rimane bloccata" sul pianeta Sempiria, segno che la sua caccia all'uomo effettivamente non andrà nel migliore dei modi. Ancora più interessanti i commenti condivisi con il New York Times, dove Druckmann afferma che Intergalactic: The Heretic Prophet sarà caratterizzato da una "storia piuttosto ambiziosa" incentrata su una religione fittizia e "su ciò che accade quando si ripone la propria fede in istituzioni differenti". Il director di Naughty Dog ha offerto anche dettagli sull'ambientazione. Al NYT ha riferito che il gioco è collocato in un universo alternativo al nostro dove già nel 1986 l'umanità ha compiuto importanti conquiste nell'ambito nei viaggi nello spazio. Difficile però stabilire con precisione la collocazione temporale. In effetti i riferimenti agli '80 sono numerosi, dagli schermi a tubo catodico e la strumentazione di bordo retrofuturistica della Porsche spaziale di Jordan all'accompagnamento musicale della hit "It's a Sin" dei Pet Shop Boys. Tuttavia, la descrizione sotto al trailer ufficiale pubblicato su YouTube afferma che il gioco è ambientato "migliaia di anni nel futuro", un dettaglio compatibile anche con il fatto che i contatti con il pianeta Sempiria sono stati interrotti da almeno 600 anni. E dunque come si spiegano i riferimenti da anni '80? Possibile che non siano mai passati di moda nell'universo di Intergalactic o forse semplicemente è Jordan ad essergli particolarmente affezionata? Per il momento non abbiamo una risposta. Interessante notare anche che nel filmato si vede di sfuggita la foto vecchia di 4 anni di uno dei Five Aces che riporta la data del 20/06/95. Insomma, il gioco pare essere ambientato nell'anno '99, ma vai a capire di quale secolo e millennio.

Grandi ambizioni e un cast stellare Sempre pescando dalle informazioni condivise sul PlayStation Blog, apprendiamo che Intergalactic: The Heretic Prophet è la storia più "selvaggia e creativa" mai realizzata da Naughty Dog, che proseguirà la tradizione dello studio nel creare "un viaggio epico, emozionale, incentrato sui personaggi". Al tempo stesso, Druckmann promette ambizioni altrettanto grandi per quello che sarà "il gameplay più profondo" nella storia dello studio. Per il momento non abbiamo visto nulla del gameplay di Intergalactic: The Heretic Prophet, ma Naughty Dog promette un ritorno alle origini action-adventure dello studio Per certi versi sono delle frasi di rito quando si presenta un nuovo gioco, ma indubbiamente si tratta di un progetto su cui sia lo studio che Sony stanno investendo molto e lo dimostra anche il fatto che è stato presentato come "un nuovo franchise di Naughty Dog", segno che nei piani c'è la volontà di creare un'altra serie di successo duraturo come Uncharted e The Last of Us. Al New York Times, Druckmann ha aggiunto che con la volontà di "tornare alle radici di Naughty Dog con il genere action-adventure" e che il titolo prende ispirazione da capisaldi dell'animazione giapponese di stampo futuristico come Cowboy Bebop e Akira. Druckmann ha confermato anche che il gioco è in sviluppo dal 2020, quindi a ridosso della pubblicazione di The Last of Us Parte 2, con oltre 250 membri del team che hanno lavorato sul progetto negli ultimi quattro anni. Non prendente questa informazione come una conferma che lo sviluppo sia in una fase avanzata: considerate gli inevitabili rallentamenti durante la pandemia e che lo sviluppo attivo vero e proprio potrebbe essere iniziato solo da pochi anni. Jordan con il suo giubbotto rosso, che per certi versi ricorda quello di Kaneda in Akira A ogni modo il fatto che non sia stata indicata una finestra o un anno di pubblicazione, suggerisce che il gioco probabilmente non arriverà nei negozi nel corso del prossimo anno. E a dirla tutta non ci sentiamo di mettere la mano sul fuoco neppure su un possibile debutto nel 2026.