Un nuovo gioco per Game Boy è un toccante tributo alla nonna dell'artista che lo sta realizzando

Un artista cinese, chiamato Zhou Yichen, ha scelto un modo davvero particolare per celebrare la sua amata nonna , venuta tristemente a mancare all'inizio di quest'anno: renderla protagonista di un nuovo gioco per Game Boy . Si tratta a suo modo di un particolarissima emanazione del retro gaming, particolarmente efficace nel legare i concetti di tributo, ricordi e amore.

Creare ricordi

Chiamato semplicemente "Granma" (traducibile come "nonna"), il gioco dura circa cinque minuti e racconta di quando Zhou si è trasferito a casa della nonna per prendersi cura di lei dopo una caduta, e dei sei mesi passati insieme a creare i loro ultimi ricordi.

Zhou ha raccontato su Instagram: "Sei mesi fa, mia nonna è caduta accidentalmente mentre era in casa, ferendosi e non riuscendo più a muoversi. Per accompagnarla e prendermi cura di lei, mi sono trasferito a casa sua e ho vissuto con lei. Durante la festa del Doppio Nove (il Chongyang, una festa annuale tradizionale cinese che cade il nono giorno del nono mese lunare Ndr) di quest'anno, mia nonna ci ha lasciati serenamente. Negli ultimi sei mesi, abbiamo intrecciato insieme tanti ricordi."

Per Zhou i videogiochi sono perfetti per raccontare la vita e "diffondere amore". Grandma di suo è un'avventura narrativa 2D molto semplice, ma davvero toccante, perché permette ai giocatori di mettersi nei panni di Zhou per vivere i momenti più significativi del tempo trascorso con sua nonna, come il mangiare insieme o fare passeggiate, preparandosi per dirle addio.