Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato un successo incredibile per l'editore Pullup Entertainment

Gli ultimi dati finanziari di Pullup Entertainment hanno svelato le dimensioni del successo di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che ha prodotto ricavi da record per il gruppo, attirando più di 5 milioni di giocatori.

Nel secondo trimestre dell'anno corrente (conclusosi il 30 giugno 2024), quello in cui è stato pubblicato il gioco di Saber Interactive, sono stati prodotti 200,1 milioni di euro di ricavi, una quantità superiore a quella dell'anno migliore della compagnia, ossia il 2022 / 23, in cui produsse complessivamente ricavi per 194,1 milioni di euro. Quindi il trimestre del lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha fatto meglio dei migliori 365 giorni di sempre del gruppo.