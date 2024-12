Elden Ring Nightreign ha fatto crescere il valore delle azioni di FromSoftware

Evidentemente la prospettiva di un successo come Elden Ring trasformato in un gioco di sopravvivenza co-op, potenzialmente con elementi live service , basato sull'acclamato universo di Elden Ring , ha fatto crescere la fiducia nella compagnia, cioè nella sua capacità di monetizzazione a lungo termine. Anche l'uscita nel 2025 ha giocato sicuramente la sua parte, visto che nessuno si aspettava un nuovo Elden Ring così a breve, segno della grande capacità di riciclo dei contenuti di FromSoftware.

L'annuncio di Elden Ring: Nightreign di FromSoftware ai The Game Awards 2024 non ha lasciato indifferenti gli investitori, che hanno reagito acquistando copiosamente le azioni di Bandai Namco Holdings , la società madre dell'editore Bandai Namco Entertainment.

Azioni in crescita

Il prezzo delle azioni di Bandai Namco Holdings è schizzato da 3.276 yen a 3.573 yen alle 10:30 (JST) del 13 dicembre, subito dopo l'annuncio di Elden Ring: Nightreign. Il valore delle azioni ha mantenuto lo stesso tasso di crescita per tutto il giorno, chiudendo a 3.579 yen, con un aumento del 7% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Un risultato importante, che fa capire anche l'importanza di certi annunci dati al momento giusto per le compagnie quotate in borsa.

Evidentemente Elden Ring: Nightreign viene percepito come un modo per capitalizzare a lungo termine sul successo della proprietà intellettuale, che non rimarrà ferma in attesa di un seguito vero e proprio.

Per chi è impaziente di saperne di più sullo spin-off di Elden Ring, il director Junya Ishizaki ha recentemente svelato vari dettagli sul gameplay, sul concept e sugli incontri con nemici provenienti da precedenti titoli di FromSoftware.