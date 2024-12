Come funziona Elden Ring: Nightreign? I dettagli sul roguelite e su chi lo sta sviluppando

Come funziona Elden Ring: Nightreign

La testata americana spiega: "All'inizio di ogni turno vi schierate con altri due giocatori, venite calati in un mappa, una realtà alternativa di Sepolcride densamente popolata, in cui i tipi di nemici e la posizione dei castelli e delle fortezze sono rimescolati in modo casuale all'inizio di ogni sessione, e sta a voi e ai vostri compagni di squadra salire di livello il più velocemente possibile, raccogliendo rune e armi mentre sfrecciate attraverso ogni accampamento e castello pieno di nemici che incontrate".

La struttura di una partita di Elden Ring: Nightreign segue bene o male queste regole. Nightreign è strutturato su un ciclo di tre giorni, ogni giorno dura 15 minuti. Durante le ore diurne del primo giorno, si può scegliere di andare dove si vuole. Con l'avvicinarsi della notte, i luoghi in cui si può andare diventano limitati, e una pioggia acida si stringe intorno a noi come un cerchio di un Battle Royale. Quando il cerchio si restringe, si entra in una boss fight casuale, che include nemici già noti e altri creati per il videogioco: questo processo si ripete per il secondo e il terzo giorno.

È possibile impersonare 8 personaggi diversi, tutti dotati di punti di forza e di debolezza ben definiti. Ogni personaggio ha un'abilità unica e un attacco finale che funzionano con dei contatori di cooldown. Se si muore, i compagni di squadra possono rianimare il giocatore attaccandolo. Tra un round e l'altro, si va alla Tavola Rotonda. dove si può spendere una moneta chiamata Murk per acquistare emotes e skin ma anche reliquie che offrono potenziamenti permanenti ai personaggi e se ne possono inserire fino a tre nel proprio equipaggiamento.

Ovviamente tutto questo suona un po' come un live-service, ma FromSoftware afferma che non lo considera come tale e che all'acquisto avrete un "pacchetto completo" a vostra disposizione. Non ci sono pass battaglia, non ci sono microtransazioni e si può giocare anche offline. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello di Shadow of the Erdtree, quindi non sarà un gioco da 80€: probabilmente costerà intorno ai 40€.

Va precisato che si può giocare o da soli oppure in un team di tre giocatori totali. Non si può giocare solo in due e lasciare uno slot vuoto. Ovviamente la salute dei nemici si adatta al fatto che siate da soli o con altri giocatori.