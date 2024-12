Intergalactic: The Heretic Prophet accusato di essere woke, Naughty Dog chiude i commenti al trailer

Ieri, in occasione dei The Game Awards 2024, è stato mostrato il trailer di annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet , il nuovo gioco in sviluppo presso Naughty Dog, che è anche una nuova proprietà intellettuale. Naughty Dog è stata purtroppo costretta a bloccare i commenti al video su YouTube a causa della reazione di una certa fetta dell'utenza, che ha bollato Intergalactic come "woke" a causa dell'aspetto della protagonista. Le critiche sembrano essere anche altre, in particolare quella di aver fatto troppo "product placement", vista la massiccia presenza di marchi ben riconoscibili.

Le accuse

Intergalactic: The Heretic Prophet racconterà una storia completamente nuova in un mondo originale, come promesso in fase di annuncio. La protagonsita, interpretata dall'attrice Tati Gabrielle (The 100), si chiama Jordan A. Mun ed è una cacciatrice di taglie galattica. Finita sul pianeta Sempiria, da anni tagliato fuori da ogni forma di comunicazione con il resto della galassia, deve trovare il modo di sopravvivere e di tornare nello spazio.

Al momento di scrivere questa notizia, il video sul canale ufficiale PlayStation ha circa 40.000 "non mi piace" contro i più di 35.000 mi piace, dato che fa capire quanto le reazioni all'annuncio siano state polarizzate.

Riguardo il product placement, nel filmato appaiono i marchi di Sony (e fin qui), Porsche e Adidas. Per alcuni si tratta di una presenza eccessiva, considerando anche che l'ambientazione dovrebbe essere fantascientifica.

A queste lamentele si sono presto aggiunte anche quelle contro la protagonista, una donna dai tratti asiatici con la testa rasata, considerata troppo poco sexy. L'accusa è naturalmente quella di gioco woke, quindi infarcito di contenuti inclusivi forzati.

Tra i commenti, molti quelli che criticano l'aspetto della donna. Su Reddit, i post che ne parlano, come questo, hanno raccolto centinaia di commenti, con alcuni che hanno già bollato Intergalactic: The Heretic Prophet come un possibile "Concord 2", facendo riferimento al clamoroso e recente insuccesso di Concord, ritirato dal mercato dopo appena due settimane per via delle vendite scarsissime.