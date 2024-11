Il presidente di Sony commenta il fallimento di Concord e come verranno evitati errori simili in futuro

Hiroki Totoki ha parlato dei motivi che hanno portato all'insuccesso di Concord e come Sony può assicurarsi di non ripetere errori simili in futuro.

Hiroki Totoki, presidente, COO e CFO di Sony, durante un Q&A con gli investitori ha commentato il fallimento di Concord dando la sua opinione sul perché lo sparatutto multiplayer si è rivelato un clamoroso insuccesso e come la compagnia può evitare che ricapiti in futuro. Totoki ha ammesso che l'azienda sta ancora imparando come muoversi nel mercato dei live service e che in tal senso un caso estremo come quello di Concord servirà sicuramente da lezione per il futuro. Ad esempio, in futuro verranno condotti più test e in maniera più approfondita prima di pubblicare una nuova IP di questo genere.

Le parole di Totoki "Al momento siamo ancora in fase di apprendimento", ha detto tramite un interprete. "E fondamentalmente, per quanto riguarda una nuova IP, ovviamente non si conosce il risultato finché non lo si prova davvero." Hiroki Totoki "Perciò per noi, per quella che è la nostra riflessione, probabilmente abbiamo bisogno di molti passaggi, compresi i test con gli utenti o la valutazione interna, e rivedere la tempistica di tali passaggi. E poi dobbiamo portarli avanti, e avremmo dovuto farlo molto prima." "E poi in futuro, per i nostri titoli e per quelli di terze parti, abbiamo molte finestre di pubblicazione diverse. E vogliamo essere in grado di selezionare la finestra giusta e ottimale in modo da poterli distribuire sulla nostra piattaforma senza che si cannibalizzino a vicenda, così da massimizzare le nostre prestazioni".