X-Portrait 2 è l'IA di TikTok che trasforma foto in video (troppo) realistici grazie ai vostri contenuti

Il tutto è infatti possibile grazie all'enorme database di video di TikTok utilizzato per addestrare l'AI, un patrimonio di informazioni a cui nessun'altra azienda al mondo può accedere. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa è capace.

L'ultimo progetto IA di ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok , è impressionante. X-Portrait 2 è infatti un'intelligenza artificiale in grado di animare le fotografie con un realismo sorprendente, aprendo però interrogativi sull'eticità e la sicurezza di questa tecnologia.

X-Portrait 2 si basa su un modello di apprendimento automatico che analizza i movimenti facciali da video di riferimento e li applica alle foto. A differenza dei modelli tradizionali, che si basano su punti tracciati sul volto e producono movimenti a scatti, X-Portrait 2 è in grado di assimilare e riprodurre movimenti fluidi e naturali, trasferendo qualsiasi tipo di espressione, dalle smorfie ai bronci, con grande precisione.

Il risultato è impressionante: le foto prendono vita, trasformando i soggetti in attori che mantengono la propria identità. Tuttavia, la capacità di X-Portrait 2 di generare video realistici solleva inevitabilmente preoccupazioni etiche e di sicurezza.

La possibilità di manipolare le immagini e creare deepfake sempre più convincenti potrebbe essere utilizzata per scopi malevoli, come la diffusione di disinformazione o la creazione di contenuti diffamatori. Inoltre, l'utilizzo di milioni di video di TikTok per addestrare l'IA solleva interrogativi sulla privacy degli utenti e sul consenso all'utilizzo dei loro dati.

X-Portrait 2 è però un esempio lampante di come l'intelligenza artificiale stia rapidamente evolvendo, offrendo nuove possibilità creative ma anche presentando nuove sfide. Sarà cruciale affrontare queste sfide in modo responsabile, bilanciando l'innovazione tecnologica con la tutela della sicurezza e dell'etica.

Voi che cosa ne pensate? Saremo in grado di gestire le novità portate dall'IA o ne verremo travolti senza nemmeno rendercene conto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. E a proposito di progressi dell'intelligenza artificiale, ChatGPT ora cerca le informazioni in rete in tempo reale con Search.