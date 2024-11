Google Pixel migliorerà le risposte automatiche alle telefonate con nuove funzioni

Google ha introdotto le risposte contestuali per la funzione Call Screen a dicembre dello scorso anno, permettendo agli utenti di rispondere facilmente alle chiamate con suggerimenti personalizzati, come "Conferma" o "Annulla appuntamento." Ora l'app Telefono di Pixel starebbe lavorando a un'ulteriore evoluzione chiamata "AI Replies," che utilizza modelli linguistici avanzati per suggerire risposte ancora più elaborate.