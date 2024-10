Android 15 arriva sui Pixel: privacy, sicurezza e funzionalità migliorate

Le novità di Android 15

Una delle principali novità di Android 15 è la possibilità di creare uno "spazio privato" per le app che si desidera tenere nascoste da altre persone che potrebbero accedere al telefono (Google fornisce come esempi le app social, di dating o bancarie). Le app inserite nello spazio privato non appariranno nelle app recenti, nelle notifiche o nelle impostazioni, secondo Google. Per accedere allo spazio, sarà necessario fornire un'autenticazione aggiuntiva ed è persino possibile "nascondere l'esistenza dello spazio privato dalla vista sul telefono", afferma Google.

Sui dispositivi pieghevoli e sui tablet, Android 15 consentirà agli utenti di agganciare e sganciare la barra delle applicazioni in modo da poter scegliere di avere un accesso più semplice alle proprie app. Inoltre, se si hanno determinate app che si utilizzano frequentemente affiancate, è possibile configurare un accoppiamento di app e accedere a tale accoppiamento da un'unica icona.

Molti dispositivi che eseguono Android, non solo Android 15, riceveranno anche Theft Detection Lock, che consente al telefono di bloccarsi automaticamente se rileva (con l'aiuto dell'intelligenza artificiale) che è stato rubato. Google sta inoltre aggiungendo una funzione chiamata Remote Lock che consente di bloccare il telefono utilizzando un altro telefono Android, il proprio numero di telefono e un "semplice controllo di sicurezza". L'azienda afferma che "la maggior parte" dei dispositivi Android 10 e successivi riceverà queste funzionalità e alcune persone le hanno già.

Google sta infine iniziando a distribuire un nuovo Pixel feature drop per ottobre che include Night Sight for Instagram per scattare foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione e più controlli per Audio Magic Eraser. Nei "prossimi pochi mesi" Google aggiungerà una funzione che consente di spostare i contenuti multimediali da un Pixel Tablet a un Pixel phone tenendo i dispositivi vicini l'uno all'altro.

E voi che cosa ne pensate di queste novità? Avete già ricevuto l'aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.