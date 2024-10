Ys X: Nordics è stato premiato con ottimi voti dalla critica

Tempo di voti anche per il gioco di ruolo d'azione Ys X: Nordics , che ha ricevuto degli ottimi giudizi da parte della critica specializzata , che vanno dal 7 al 9.3, per un titolo che va sicuramente ad arricchire l'ottima offerta di questo periodo per quanto riguarda il suo genere di appartenenza.

I voti

In generale, il nuovo capitolo della storica serie è piaciuto un po' a tutti, tra chi lo considera uno dei capitoli migliori, secondo solo a Ys VIII: Lacrimosa of Dana, e chi ha apprezzato le novità del gameplay, compreso come sono stati usati i due personaggi. Le critiche si sono concentrate sui combattimenti in mare, troppo semplicistici, e sul lato tecnico, che come tradizione della serie vuole non è proprio avanzatissimo.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti:

Wccftech: 9.3 / 10

RPG Fan: 93%

33bits: 91 / 100

Saudi Gamer: 9 / 10

PSX Brasil: 90 / 100

NookGaming: 9 / 10

Hey Poor Player: 4.5 / 5

Final Weapon: 4.5 / 5

Console Creatures: 9 / 10

Video Chums: 8.5 / 10

INVEN: 8.3 / 10

Hardcore Gamer: 4 / 5

Nintendo Life: 8 / 10

TheSixthAxis: 8 / 10

Hobby Consolas: 80 / 100

GameMAG: 8 / 10

The Outerhaven Productions: 4 / 5

Gamersky: 8 / 10

IGN Korea: 8 / 10

oprainfall: 4 / 5

GameBlast: 7.5 / 10

God is a Geek: 7 / 10

Checkpoint Gaming: 7 / 10

VGChartz: 7 / 10

Siliconera: 7 / 10

Per il resto vi ricordiamo che Ys X: Nordics è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.